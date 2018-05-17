В соцсети «ВКонтакте» появится платформа для подкастов

TJournal
15:41, 17 мая 2018
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В соцсети «ВКонтакте» появится платформа для подкастов. Об этом представители компании сообщили на конференции VK Media Day, пишет TJournal.

Платформу планируется реализовать на основе существующего аудиоплеера и запустить до конца 2018 года.

С помощью платформы создатели подкастов смогут «собирать обратную связь от слушателей и изучать статистику прослушиваний», сказано в поступившем в редакцию «Медузы» пресс-релизе «ВКонтакте».

Первое время раздел с подкастами во «ВКонтакте» будут доступен ограниченному количеству пользователей в рамках закрытого тестирования. Впоследствии раздел также встроят в мобильное приложение соцсети.

TJournal
Сейчас создатели русскоязычных подкастов, в том числе «Медуза», используют для их распространения «ВКонтакте» существующую функцию аудиозаписей — в которой, в частности, отсутствует статистика прослушиваний.
В мае стало известно, что «ВКонтакте» начала тестировать аналог телеграм-каналов, которые позволят рассылать контент пользователям в личные сообщения.

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