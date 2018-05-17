В соцсети «ВКонтакте» появится платформа для подкастов. Об этом представители компании сообщили на конференции VK Media Day, пишет TJournal.

Платформу планируется реализовать на основе существующего аудиоплеера и запустить до конца 2018 года.

С помощью платформы создатели подкастов смогут «собирать обратную связь от слушателей и изучать статистику прослушиваний», сказано в поступившем в редакцию «Медузы» пресс-релизе «ВКонтакте».