В Кемерово возобновили снос «Зимней вишни». Против этого выступал Следственный комитет

17 мая в Кемерово продолжился демонтаж зданий сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс».

Накануне работы по сносу были приостановлены после того, как Следственный комитет признал здание вещественным доказательством по делу о пожаре, в результате которого погибли 60 человек.

Адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы владельцев помещений в ТЦ, заявил, что вызвал наряд полиции, который выяснит, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет. «Также мы планируем узнать у СКР, почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания», — добавил он.

Исполняющий обязанности замглавы Кемерово Леонид Иванов пояснил, что снос «Зимней вишни» начался по договору с собственниками. По его словам, присутствовавшие в четверг утром у ТЦ сотрудники Следственного комитета никаких претензий в связи с возобновившимся сносом не предъявляли.