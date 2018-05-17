В Кемерово возобновили снос «Зимней вишни». Против этого выступал Следственный комитет

Интерфакс
05:56, 17 мая 2018
Надежный источник

17 мая в Кемерово продолжился демонтаж зданий сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс».

Накануне работы по сносу были приостановлены после того, как Следственный комитет признал здание вещественным доказательством по делу о пожаре, в результате которого погибли 60 человек.

Адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы владельцев помещений в ТЦ, заявил, что вызвал наряд полиции, который выяснит, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет. «Также мы планируем узнать у СКР, почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания», — добавил он.

Исполняющий обязанности замглавы Кемерово Леонид Иванов пояснил, что снос «Зимней вишни» начался по договору с собственниками. По его словам, присутствовавшие в четверг утром у ТЦ сотрудники Следственного комитета никаких претензий в связи с возобновившимся сносом не предъявляли.

Работы по сносу комплекса зданий ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начались утром 15 мая. В первую очередь рабочие приступили к демонтажу двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. 
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, в результате него погибли 60 человек, среди которых более 40 детей. По факту происшествия СК возбудил несколько уголовных дел, в рамках которых арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ.
На месте сгоревшего ТЦ планируется создать сквер в память о погибших.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Фейсбук впервые отчитался о работе по удалению запрещенного контента. Ежедневно удаляются миллионы постов и аккаунтов

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы