Трамп поручил подготовить новые санкции против России из-за договора о ракетах

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее поручение, опубликованное на сайте Белого дома, дано в соответствии с требованиями закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год. Госсекретарь займется им в координации с министрами обороны и торговли США, а также директором национальной разведки.

Санкции могут быть направлены на лиц, ответственных за невыполнение Россией положений ДРСМД, включая высокопоставленных чиновников российского правительства.

Среди возможных мер называются блокировка активов, запрет на въезд в США и любые другие санкции, которые президент сочтет уместными.