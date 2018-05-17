Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 4:5.

Сборная России впервые с 2013 года не вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В 2014-м россияне стали чемпионами мира, на следующий год заняли второе место, а в последние два года россияне завоевывали бронзовые медали турнира.

Перед ЧМ в сборной России сменился главный тренер — место Олега Знарка, который ее возглавлял с 2014 года, занял Илья Воробьев. Под руководством Знарка в 2018 году российские хоккеисты выиграли Олимпиаду в Пхенчхане.