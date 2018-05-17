Петербургская полиция увеличила сумму претензий к члену ОНК, которая рассказала об издевательствах над задержанной

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга потребовало от члена общественной наблюдательной комиссии города Яны Теплицкой и газеты «Мой район» возместить расходы на нотариуса в размере 8890 рублей.

Ходатайство об этом было заявлено в рамках иска о защите деловой репутации полиции в Приморском суде Петербурга.

Полицейские требуют от Теплицкой 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за статью в газете «Мой район», рассказывающую об издевательствах над беременной женщиной в 78-м отделе полиции.

Также, как сообщает Фонтанка.ру, они намерены возместить 8890 рублей расходов, которые были затрачены «на осмотр нотариусом сайта „Моего района“, розыск страницы со спорной статьей и ее фиксацию в качестве доказательства».

На предварительном заседании 16 мая судья приобщила ходатайство к делу и назначила рассмотрение по существу на 16 июля.

Поправка. Первоначально в заголовке новости говорилось, что полиция Петербурга потребовала 8890 рублей компенсации за поиск статьи на сайте. Это некорректный заголовок, в действительности речь идет о компенсации расходов на услуги нотариуса. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.