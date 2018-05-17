Адвокат члена «банды ГТА» задержан по обвинению в хищении 10 миллионов рублей у гадалки

РАПСИ
07:01, 17 мая 2018
Надежный источник

В Москве по подозрению в попытке похитить средства своей подзащитной задержан адвокат Абубакар Манаев. Хамовнический суд Москвы, сообщает РАПСИ, санкционировал его арест до 15 июля.

По версии следствия, Манаев сообщил своей подзащитной, что ему якобы удалось за денежное вознаграждение договориться о рассмотрении ее дела судом в особом порядке и приговоре к условному сроку.

Манаев, считает следствие, «не мог воздействовать на решение суда и не намеревался передавать должностным лицам денежные средства, а рассчитывал присвоить их себе и распорядиться по своему усмотрению».

14 мая Манаев получил от своей подзащитной часть оговоренной взятки — пять миллионов рублей и был задержан с поличным. По данным источника «Интерфакса», всего адвокат просил 10 миллионов рублей.

Подзащитной Манаева, по данным собеседника «Интерфакса», является гадалка Нона Михай — обвиняемая по делу о хищении в «Нота-банка».

Ранее Манаев, напоминает РАПСИ, защищал одного из фигурантов дела «банды ГТА».

Гадалка Нона Михай проходит обвиняемой по делу о хищении средств вкладчиков «Нота-банка», лишившегося лицензии в ноябре 2015 года. «Дыра» в капитале банка составила 26 миллиардов рублей.
Уголовные дела были возбуждены в отношении руководителей и владельцев банка, включая Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка», с которой тесно общалась Михай. На заседании суда в декабре 2016 Михай заявляла, что признает вину, готова сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение.
С «Нота-банком» связано дело Дмитрия Захарченко, который был заместителем начальника управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Захарченко, в частности, обвиняется в том, что предупреждал владельцев и руководство о проверках.
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