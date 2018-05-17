Адвокат члена «банды ГТА» задержан по обвинению в хищении 10 миллионов рублей у гадалки

В Москве по подозрению в попытке похитить средства своей подзащитной задержан адвокат Абубакар Манаев. Хамовнический суд Москвы, сообщает РАПСИ, санкционировал его арест до 15 июля.

По версии следствия, Манаев сообщил своей подзащитной, что ему якобы удалось за денежное вознаграждение договориться о рассмотрении ее дела судом в особом порядке и приговоре к условному сроку.

Манаев, считает следствие, «не мог воздействовать на решение суда и не намеревался передавать должностным лицам денежные средства, а рассчитывал присвоить их себе и распорядиться по своему усмотрению».

14 мая Манаев получил от своей подзащитной часть оговоренной взятки — пять миллионов рублей и был задержан с поличным. По данным источника «Интерфакса», всего адвокат просил 10 миллионов рублей.

Подзащитной Манаева, по данным собеседника «Интерфакса», является гадалка Нона Михай — обвиняемая по делу о хищении в «Нота-банка».

Ранее Манаев, напоминает РАПСИ, защищал одного из фигурантов дела « ».