В Удмуртии из-за горящей травы начали взрываться снаряды, оставшиеся после пожара на складе в 2011 году. Жители эвакуируются

В Удмуртии возле поселка Пугачево из-за горящей сухой травы начали взрываться боеприпасы, оставшиеся после пожара в военном арсенале в 2011 году, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, объявлена эвакуация жителей поселка.

В свою очередь глава муниципального образования Эдуард Султанов заявил, что жители сами решили покинуть поселок из-за взрывов. Эвакуация, по его словам, не объявлялась.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что из-за взрывов «остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге». Ситуация под контролем, подчеркнул он.