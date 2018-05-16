В Удмуртии из-за горящей травы начали взрываться снаряды, оставшиеся после пожара на складе в 2011 году. Жители эвакуируются
В Удмуртии возле поселка Пугачево из-за горящей сухой травы начали взрываться боеприпасы, оставшиеся после пожара в военном арсенале в 2011 году, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, объявлена эвакуация жителей поселка.
В свою очередь глава муниципального образования Эдуард Султанов заявил, что жители сами решили покинуть поселок из-за взрывов. Эвакуация, по его словам, не объявлялась.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что из-за взрывов «остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге». Ситуация под контролем, подчеркнул он.
В июне 2011 года в 102-м артиллерийском арсенале, расположенном около поселка Пугачево в Удмуртии, произошел пожар, из-за которого сдетонировали снаряды. Более 28 тысяч человек были эвакуированы, около ста человек пострадали. Взрывающимися снарядами было повреждено более 3 тысяч зданий в 32 населенных пунктах. Республиканский Минздрав сообщал о двух умерших от сердечного приступа, в Минобороны заявили, что связывать смерть этих людей со взрывами некорректно. Причиной пожара было названо несоблюдение правил безопасности при погрузо-разгрузочных работах.
В мае 2015 года из-за горящей травы возле поселка Пугачево взорвались несколько снарядов, оставшихся после пожара 2011-го года. Тогда никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.