В Ингушетии совершено покушение на обвинителя по делу о пытках в Центре «Э»
В городе Сунжа в Ингушетии утром 16 мая совершили покушение на прокурора, который выступает обвинителем в деле о пытках в республиканском Центре МВД по противодействию экстремизму (центре «Э»).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Имя сотрудника прокуратуры агентство не называет. Информации о подозреваемых в деле пока нет.
Как пишет ТАСС, во двор дома прокурора бросили гранату. Пострадал его охранник, сотрудник правоохранительных органов; его доставили в больницу «с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», сообщает региональное управление СК.
«Во двор прокурора неизвестный забросил гранату. Сам он не пострадал. С небольшими телесными повреждениями его охранник доставлен в Сунженскую районную больницу», — сказал собеседник агентства.