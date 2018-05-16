В Ингушетии совершено покушение на обвинителя по делу о пытках в Центре «Э»

В городе Сунжа в Ингушетии утром 16 мая совершили покушение на прокурора, который выступает обвинителем в деле о пытках в республиканском Центре МВД по противодействию экстремизму (центре «Э»).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Имя сотрудника прокуратуры агентство не называет. Информации о подозреваемых в деле пока нет.

Как пишет ТАСС, во двор дома прокурора бросили гранату. Пострадал его охранник, сотрудник правоохранительных органов; его доставили в больницу «с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», сообщает региональное управление СК.