Находящийся в розыске по делу об убийствах Тельман Исмаилов подал в суд на «Росбалт»

РАПСИ
10:19, 16 мая 2018
Надежный источник

Бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске, подал иск к агентству «Росбалт» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Исмаилова, сообщили РАПСИ в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступил иск, утверждает, что «Росбалт» опубликовал о нем семь статей, «в которых в оскорбительном тоне была распространена заведомо ложная информация».

Пять материалов были написаны одним автором, еще два были выпущены анонимно. Из карточки дела на сайте Мосгорсуда следует, что речь идет о статьях Юрия Вершова.

Бизнесмен требует от «Росбалта» один миллион рублей — 900 тысяч рублей с самого издания и еще 100 тысяч рублей с автора статей. Он также просит опровергнуть сведения, содержащиеся в материалах «Росбалта», и признать их не соответствующими действительности. 

Адвокат Исмаилова ​Марина Русакова, комментируя иск, заявила РБК, что в статьях «Росбалта» «была многократно изложена ложная информация со ссылкой на якобы источник СКР».

«Раз дело расследовалось в Следственном комитете России, информация предоставлялась по делу, которое находилось на стадии предварительного следствия там, то, безусловно, ее мог сообщать только этот источник и никакой другой», — добавила Русакова.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов заявил РБК, что «пока не в курсе всей этой истории», добавив, что агентство готово отстаивать свои интересы в суде.

На сайте «Росбалта» есть несколько материалов Юрия Вершова о деле Тельмана Исмаилова, в которых упоминается «источник в правоохранительных органах». Последняя такая заметка была опубликована в ноябре 2017 года. В ней, в частности, рассказывались некоторые подробности расследования дела об убийстве Владимира Савкина и Юрия Брилева, обвинения по которому заочно предъявлены Тельману Исмаилову.

Предприниматели Владимир Савкин и Юрий Брилев были убиты в 2016 году. По подозрению в причастности к убийству был арестован брат Тельмана Исмаилова — Рафик. В ноябре 2017 года Тельману Исмаилову было заочно предъявлено обвинение в причастности к убийству Савкина и Брилева. Такое же обвинение заочно предъявили и еще одному брату Исмаилова — Вагифу. Тельман Исмаилов в интервью российским СМИ категорически отрицал обвинения в причастности к убийствам.
Тельман Исмаилов — основатель группы АСТ, бывший владелец Черкизовского рынка, который был закрыт и снесен в 2009 году. Исмаилова признали банкротом. Часть принадлежащих ему активов, включая ресторан «Прага» в Москве, перешла к банкам-кредиторам.

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