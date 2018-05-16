Находящийся в розыске по делу об убийствах Тельман Исмаилов подал в суд на «Росбалт»

Бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске, подал иск к агентству «Росбалт» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Исмаилова, сообщили РАПСИ в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступил иск, утверждает, что «Росбалт» опубликовал о нем семь статей, «в которых в оскорбительном тоне была распространена заведомо ложная информация».

Пять материалов были написаны одним автором, еще два были выпущены анонимно. Из карточки дела на сайте Мосгорсуда следует, что речь идет о статьях Юрия Вершова.

Бизнесмен требует от «Росбалта» один миллион рублей — 900 тысяч рублей с самого издания и еще 100 тысяч рублей с автора статей. Он также просит опровергнуть сведения, содержащиеся в материалах «Росбалта», и признать их не соответствующими действительности.

Адвокат Исмаилова ​Марина Русакова, комментируя иск, заявила РБК, что в статьях «Росбалта» «была многократно изложена ложная информация со ссылкой на якобы источник СКР».

«Раз дело расследовалось в Следственном комитете России, информация предоставлялась по делу, которое находилось на стадии предварительного следствия там, то, безусловно, ее мог сообщать только этот источник и никакой другой», — добавила Русакова.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов заявил РБК, что «пока не в курсе всей этой истории», добавив, что агентство готово отстаивать свои интересы в суде.

На сайте «Росбалта» есть несколько материалов Юрия Вершова о деле Тельмана Исмаилова, в которых упоминается «источник в правоохранительных органах». Последняя такая заметка была опубликована в ноябре 2017 года. В ней, в частности, рассказывались некоторые подробности расследования дела об убийстве Владимира Савкина и Юрия Брилева, обвинения по которому заочно предъявлены Тельману Исмаилову.