Медведев сообщил о планах создания офшоров во Владивостоке и Калининграде
Правительство России в ближайшее время намерено создать территории с особым правовым режимом на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области.
Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.
Лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в этих экспериментальных зонах, цитирует «Интерфакс» заявление Медведева, будут распространяться на экономику в целом.
«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — сказал Медведев.
Пакет законопроектов о создании в России офшоров — специальных административных районов (САР) — в настоящее время проходит межведомственное согласование.
Такие специальные административные районы, куда бизнесмены смогут перевести иностранные структуры, в том числе офшоры, сохранив их правовую форму, могут рассматриваться как одна из форм поддержки российских компаний, оказавшихся под санкциями, писали «Ведомости».
В Минфине также предлагали устроить в специальных административных районах — на островах Русский и Октябрьский — офшоры для организованных торгов криптовалютой.