Медведев сообщил о планах создания офшоров во Владивостоке и Калининграде

Правительство России в ближайшее время намерено создать территории с особым правовым режимом на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области.

Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.

Лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в этих экспериментальных зонах, цитирует «Интерфакс» заявление Медведева, будут распространяться на экономику в целом.