В Киеве задержали сотрудников РИА Новости

В Киеве в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ, после чего находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, сообщает агентство.

Кроме того, утром 15 мая в Киеве около своего дома был задержан сотрудник РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала в свою очередь в твиттере главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В Службе безопасности Украины заявили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», и пообещали обнародовать детали операции позже.