В Киеве задержали сотрудников РИА Новости

РИА Новости
08:07, 15 мая 2018
Надежный источник

В Киеве в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ, после чего находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, сообщает агентство.

Кроме того, утром 15 мая в Киеве около своего дома был задержан сотрудник РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала в свою очередь в твиттере главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В Службе безопасности Украины заявили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», и пообещали обнародовать детали операции позже.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что медиаструктуры использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

РИА Новости
Обновление 12:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия правоохранительных органов Украины возмутительными и вопиющими. Он также пообещал, что Москва безусловно ответит на них мерами взаимности, но не стал уточнять их суть.
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