В Киеве задержали сотрудников РИА Новости
В Киеве в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ, после чего находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, сообщает агентство.
Кроме того, утром 15 мая в Киеве около своего дома был задержан сотрудник РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала в свою очередь в твиттере главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В Службе безопасности Украины заявили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», и пообещали обнародовать детали операции позже.
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что медиаструктуры использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».
Обновление 12:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия правоохранительных органов Украины возмутительными и вопиющими. Он также пообещал, что Москва безусловно ответит на них мерами взаимности, но не стал уточнять их суть.