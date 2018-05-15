В Кемерово приостановили снос ТЦ «Зимняя вишня»

Коммерсант
19:29, 15 мая 2018
Требует подтверждения

В Кемерово приостановили снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы владельцев помещений в ТЦ.

Он объяснил, что Следственный комитет признал здание вещдоком (у «Коммерсанта» есть копия постановления об этом). «Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить», — сказал Малинин.

Кроме того, по словам Малинина, владельцы помещений в «Зимней вишне» не готовы бесплатно передать свое имущество городским властям, а вопрос о компенсациях за него еще не решен.

Малинин заявил о намерении подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании начал работы по сносу. «Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал [исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей] Цивилев. Чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр», — сказал юрист РБК.

Работы по сносу комплекса зданий ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начались утром 15 мая. В первую очереди рабочие приступили к демонтажу двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. Старт работам дал Сергей Цивилев, занявший пост главы Кузбасса после отставки Амана Тулеева.
Пожар «Зимней вишне» произошел 25 марта, в результате него погибли 64 человека, среди которых более 40 детей. По факту происшествия СК возбудил несколько уголовных дел, в рамках которых арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ.
Вскоре после пожара было объявлено о сносе зданий «Зимней вишни». Мэр Кемерово Илья Середюк предложил создать на месте сгоревшего ТЦ сквер.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Крымский мост открыт. История его строительства — в трех с половиной минутах

3 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы