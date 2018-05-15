Суд отказался вернуть детей женщине, у которой их забрали после операции по удалению груди
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей под предлогом того, что она якобы собирается сменить пол.
На заседании, сообщает Znak.com, были представлены результаты психиатрической экспертизы, которая не нашла у Савиновских психических расстройств. Адвокат Алексей Бушмаков заявил РИА Новости, что суд принял экспертизу во внимание.
Савиновских намерена обжаловать решение областного суда. «Если понадобится, я дойду до Европейского суда по правам человека», — заявила она.
В суд пришла старшая 18-летняя дочь Юлии — Диана. Девушка хотела рассказать суду, что мать всегда прекрасно выполняла свои родительские обязанности, в результате ее дочь выросла адекватной, не имеет каких-либо отклонений. <…> Однако коллегия судебная не стала ее заслушивать.