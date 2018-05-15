Суд отказался вернуть детей женщине, у которой их забрали после операции по удалению груди

Znak.com
16:05, 15 мая 2018
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Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей под предлогом того, что она якобы собирается сменить пол.

На заседании, сообщает Znak.com, были представлены результаты психиатрической экспертизы, которая не нашла у Савиновских психических расстройств. Адвокат Алексей Бушмаков заявил РИА Новости, что суд принял экспертизу во внимание.

Савиновских намерена обжаловать решение областного суда. «Если понадобится, я дойду до Европейского суда по правам человека», — заявила она.

В суд пришла старшая 18-летняя дочь Юлии — Диана. Девушка хотела рассказать суду, что мать всегда прекрасно выполняла свои родительские обязанности, в результате ее дочь выросла адекватной, не имеет каких-либо отклонений. <…> Однако коллегия судебная не стала ее заслушивать. 

Znak.com
Органы опеки изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа Евгения двух приемных детей в августе 2017 года. Чиновники решили, что женщина хочет сменить пол, поскольку сделала операцию по удалению груди и вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера. Сама она говорила, что удалила молочные железы, потому что грудь седьмого размера мешала ей «физически и морально».
Юлия Савиновских пыталась оспорить изъятие детей в суде. В феврале суд встал на сторону опеки, заявив, что она якобы идентифицирует себя как мужчина.

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