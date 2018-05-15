СБУ заподозрила главу РИА Новости Украина в госизмене

СБУ заподозрила руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в государственной измене. Об этом сообщает издание 112.ua со ссылкой на заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

По данным СБУ, Вышинский и журналисты РИА Новости Украина в 2014 году публиковали материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, а позднее поддерживали самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

СБУ утверждает, что Вышинский был награжден медалью «За возвращение Крыма» закрытым указом российского президента Владимира Путина.

На проведение «подрывной информационной деятельности», по сведениям СБУ, Вышинский ежемесячно получал 53 тысячи евро, которые распределял между структурами РИА Новости Украина. Как утверждает СБУ, средства поступали из России через Сербию.

Вышинский задержан. По двум рабочим и трем его домашним адресам проведены обыски.

У Вышинского два гражданства — России и Украины. В ходе расследования будет решаться вопрос о лишении его украинского гражданства, заявил Кононенко.

Обновление. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи с задержанием Вышинского. Посольство обвинило Киев в ущемлении свободы слова и репрессиях против корреспондентов.