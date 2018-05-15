Россия уступила Швеции на чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале россияне сыграют с канадцами

IIHF
20:35, 15 мая 2018
Надежный источник

Швеция обыграла Россию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1.

У шведов шайбы забросили нападающие Мика Зибанежад и Рикард Ракелль, а также защитник Маттиас Экхольм. За сборную России голом отметился нападающий Кирилл Капризов.

По итогам матча Россия заняла второе место в группе А и в четвертьфинале сыграет с Канадой.

Россия на чемпионате мира по хоккею в Дании семь матчей, из которых выиграла пять. В предыдущий раз российская сборная уступила Чехии со счетом 3:4.
Четвертьфиналы ЧМ по хоккею пройдут 17 мая.
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