КНДР пригрозила отменить встречу Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Также КНДР заявила об отмене переговоров с Южной Кореей, которые должны были пройти 16 мая.

Как пишет Yonhap, Пхеньян пошел на эти шаги из-за совместных военных учений США и Южной Кореи Max Thunder, которые стартовали 11 мая. Северная Корея назвала их «международной военной провокацией».