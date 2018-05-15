ЕСПЧ обязал Россию выплатить Алексею Навальному компенсацию за отказ в выдаче загранпаспорта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить Алексею Навальному компенсацию в размере двух тысяч евро за отказ ФМС выдать ему загранпаспорт.

ЕСПЧ счел, что в случае с Навальным были нарушены положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Компенсация, говорится в решении суда, должна быть выплачена в течение двух месяцев.