Алексея Малобродского выписали из больницы
Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского выписали из больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную службу московской 20-й больницы.
Накануне СК освободил Малобродского под подписку о невыезде.
Алексей Малобродский был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 мая из Басманного суда. Заседание прошло из-за повторного ходатайства СК о переводе его из СИЗО под домашний арест, которое суд в итоге рассмотреть отказался.
Малобродского положили в кардиореанимацию, где часть времени держали прикованным наручниками к кровати. Позже его перевели в отделение кардиологии. До госпитализации его лечащий врач говорил, что жизнь Малобродского под угрозой.
Алексей Малобродский был единственным фигурантом дела «Седьмой студии», которого держали в СИЗО. Другие обвиняемые в хищениях, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, находятся под домашним арестом. В апреле СК сперва ходатайствовал о продлении ареста, но через несколько дней попросил о смягчении меры пресечения.