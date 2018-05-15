Алексея Малобродского выписали из больницы

Алексей Малобродский был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 мая из Басманного суда. Заседание прошло из-за повторного ходатайства СК о переводе его из СИЗО под домашний арест, которое суд в итоге рассмотреть отказался.

Малобродского положили в кардиореанимацию, где часть времени держали прикованным наручниками к кровати. Позже его перевели в отделение кардиологии. До госпитализации его лечащий врач говорил, что жизнь Малобродского под угрозой.

Алексей Малобродский был единственным фигурантом дела «Седьмой студии», которого держали в СИЗО. Другие обвиняемые в хищениях, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, находятся под домашним арестом. В апреле СК сперва ходатайствовал о продлении ареста, но через несколько дней попросил о смягчении меры пресечения.