Владельцы «Ядрово» заявили о поджоге мусорного полигона
В ночь на 14 мая неизвестные попытались поджечь новый участок мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из акционеров «Ядрово» Алексей Волошин.
По его словам, злоумышленники разлили и подожгли на полигоне бензин. «Когда увидели огонь — сразу подъехала техника, потушила», — рассказал Волошин.
В настоящее время руководство «Ядрово» обсуждает вопрос о возможном закрытии мусорной свалки в связи с участившимися противозаконными действиями, добавил он.
«Одна из идей — не будем принимать мусор, не будем работать… Сами закроем полигон. Пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких- то действий. Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать», — пояснил Алексей Волошин.