Владельцы «Ядрово» заявили о поджоге мусорного полигона

В ночь на 14 мая неизвестные попытались поджечь новый участок мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из акционеров «Ядрово» Алексей Волошин.

По его словам, злоумышленники разлили и подожгли на полигоне бензин. «Когда увидели огонь — сразу подъехала техника, потушила», — рассказал Волошин.

В настоящее время руководство «Ядрово» обсуждает вопрос о возможном закрытии мусорной свалки в связи с участившимися противозаконными действиями, добавил он.