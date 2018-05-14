Владельцы «Ядрово» заявили о поджоге мусорного полигона

Интерфакс
10:20, 14 мая 2018
Надежный источник

В ночь на 14 мая неизвестные попытались поджечь новый участок мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из акционеров «Ядрово» Алексей Волошин.

По его словам, злоумышленники разлили и подожгли на полигоне бензин. «Когда увидели огонь — сразу подъехала техника, потушила», — рассказал Волошин.

В настоящее время руководство «Ядрово» обсуждает вопрос о возможном закрытии мусорной свалки в связи с участившимися противозаконными действиями, добавил он.

«Одна из идей — не будем принимать мусор, не будем работать… Сами закроем полигон. Пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких- то действий. Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать», — пояснил Алексей Волошин.

Интерфакс
12 мая в Подмосковье на Волоколамском шоссе был обстрелян мусоровоз, следовавший на полигон «Ядрово». В результате водитель грузовика получил легкое ранение руки.
Жители Волоколамского района с начала 2018 года проводят митинги протеста с требованием закрытия «Ядрово». В марте после очередного выброса свалочного газа на полигоне несколько десятков детей Волоколамска обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
В середине апреля руководство «Ядрово» перестало принимать мусор на старом участке полигона. Однако завоз мусора продолжился на новом участке, построенном по современным технологиям.
В начале мая жители Волоколамского района потребовали от компании-владельца полигона возмещения морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Кроме того, были поданы несколько исков о закрытии полигона. 3 мая суд отклонил один из них.

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