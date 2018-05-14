Совместные проекты «Роснефти» и итальянской Eni оказались под угрозой из-за санкций

Коммерсант
06:20, 14 мая 2018
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Сотрудничество «Роснефти» и итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе может быть свернуто из-за американских санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность совместных предприятий этих компаний, зарегистрированных в Люксембурге.

Санкции, говорится документах, с которыми ознакомилось издание, могут помешать Eni «предоставлять достаточное финансирование для будущих операций», что в результате может привести к остановке работы компании. В отчетности одной из совместных компаний - Shatskmorneftegaz — уточняется, что речь идет о финансировании бурения разведочных скважин.

В то же время в отчетности совместных компаний говорится, что Eni и «Роснефть» надеются преодолеть трудности, план работ и бюджет на 2018 год утверждены.

В «Роснефти» и Eni также заверили «Ъ», что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации СП речи не идет. «Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», — уточнил представитель итальянской компании.

Коммерсант
Eni — последняя иностранная компания, участвующая в совместных с «Роснефтью» проектах на шельфе. ExxonMobil и Statoil от таких проектов с российской компанией отказлись.
Eni и «Роснефть» заключили соглашение о разведке и разработке нескольких участков на шельфе Баренцового и Черного морей в 2012 году. По условиям соглашения, итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов, которые пока не найдены.
В августе 2017 года США приняли очередной пакет санкций в отношении России, накладывающий ограничения на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.
Предыдущий пакет санкций, введенных в 2014 году, ограничивал поставку в Россию некоторых видов специализированного оборудования для нефтегазовой отрасли, в том чисел шельфовых проектов. Чтобы не нарушать санкционный режим, Eni получала специальное разрешение для бурения скважин в рамках совместных с «Роснефтью» проектов.
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