Совместные проекты «Роснефти» и итальянской Eni оказались под угрозой из-за санкций

Сотрудничество «Роснефти» и итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе может быть свернуто из-за американских санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность совместных предприятий этих компаний, зарегистрированных в Люксембурге.

Санкции, говорится документах, с которыми ознакомилось издание, могут помешать Eni «предоставлять достаточное финансирование для будущих операций», что в результате может привести к остановке работы компании. В отчетности одной из совместных компаний - Shatskmorneftegaz — уточняется, что речь идет о финансировании бурения разведочных скважин.

В то же время в отчетности совместных компаний говорится, что Eni и «Роснефть» надеются преодолеть трудности, план работ и бюджет на 2018 год утверждены.