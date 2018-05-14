Совместные проекты «Роснефти» и итальянской Eni оказались под угрозой из-за санкций
Сотрудничество «Роснефти» и итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе может быть свернуто из-за американских санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность совместных предприятий этих компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Санкции, говорится документах, с которыми ознакомилось издание, могут помешать Eni «предоставлять достаточное финансирование для будущих операций», что в результате может привести к остановке работы компании. В отчетности одной из совместных компаний - Shatskmorneftegaz — уточняется, что речь идет о финансировании бурения разведочных скважин.
В то же время в отчетности совместных компаний говорится, что Eni и «Роснефть» надеются преодолеть трудности, план работ и бюджет на 2018 год утверждены.
В «Роснефти» и Eni также заверили «Ъ», что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации СП речи не идет. «Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», — уточнил представитель итальянской компании.