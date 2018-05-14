Собянин предложил голосовать на выборах мэра Москвы за пределами города

На предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы участки для голосования могут быть организованы за пределами города. Соответствующий законопроект, объявил мэр Москвы Сергей Собянин, внесен на рассмотрение Мосгордумы (в базе данных городского парламента на момент написания новости документа не было).

«Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», — написал Собянин на своей персональном сайте.

По словам мэра Москвы, идею создания избирательных участков за пределами города поддержали в ЦИКе. Наблюдение за голосованием на таких участках, подчеркнул Собянин, должно быть организовано так же, как и в Москве.

Необходимость размещения участков для голосования за пределами города, Собянин объяснил тем, что выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября — «самое „дачное“ воскресенье осени».