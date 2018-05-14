Собянин предложил голосовать на выборах мэра Москвы за пределами города

Сергей Собянин
11:28, 14 мая 2018
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На предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы участки для голосования могут быть организованы за пределами города. Соответствующий законопроект, объявил мэр Москвы Сергей Собянин, внесен на рассмотрение Мосгордумы (в базе данных городского парламента на момент написания новости документа не было).

«Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», — написал Собянин на своей персональном сайте.

По словам мэра Москвы, идею создания избирательных участков за пределами города поддержали в ЦИКе. Наблюдение за голосованием на таких участках, подчеркнул Собянин, должно быть организовано так же, как и в Москве.

Необходимость размещения участков для голосования за пределами города, Собянин объяснил тем, что выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября — «самое „дачное“ воскресенье осени».

Встречаясь с пенсионерами, да и с другими людьми, я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг. Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах. В прошлом помочь проголосовать этим людям было невозможно. Сегодня — такая возможность, наконец, появилась.

Сергей Собянин
В апреле Мосгордума одобрила продление работы избирательных участков на выборах мэра Москвы с 20:00 до 22:00.
На президентских выборах, прошедших в марте 2018 года, можно было голосовать по месту нахождения, подав заявление в любую избирательную комиссию или выбрав участок через «Мобильный избиратель». До этих выборов для того, чтобы проголосовать не по месту жительства надо было брать открепительный талон.
Отказ от открепительных талонов, как заявляли в ЦИК, должен был привлечь на избирательные участки несколько миллионов человек, которые ранее не голосовали, так как жили далеко от места постоянной регистрации. Высказывались предположения, что новая система позволит одним и тем же людям голосовать на нескольких участках. Однако в ЦИК после выборов объявили, что больше одного раза могли проголосовать лишь около 670 человек.
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