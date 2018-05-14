Россия обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею. Две шайбы россияне забросили в пустые ворота

IIHF
16:30, 14 мая 2018
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Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шайбы у россиян забросили Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев. Две последние шайбы были заброшены на последних минутах в пустые ворота.

Россия на чемпионате мира выиграла пять матчей из шести, лишь однажды уступив в овертайме сборной Чехии.
Последний матч группового этапа россияне проведут 15 мая против шведов. В этой игре будет решаться, какая из команд займет первое место в группе.
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