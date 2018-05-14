Омбудсмен Москалькова выступила за перевод Алексея Малобродского под домашний арест
Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского необходимо перевести из СИЗО под домашний арест, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Важно ему заменить [меру пресечения] на домашний арест. Я с таким ходатайством вышла, следователи поддержали», — заявила омбудсмен на встрече с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, выразив удивление позицией прокуратуры, которая возражает против данной меры.
Уполномоченный сообщила, что в понедельник навестила Малобродского, который находится в палате под охраной трех конвоиров. «Когда я приехала, никаких наручников не было, но я узнала достоверно, что он приковывался наручниками, и поэтому был долгий спор с начальником ГУВД Москвы», — проинформировала Москалькова.