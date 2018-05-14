Омбудсмен Москалькова выступила за перевод Алексея Малобродского под домашний арест

ТАСС
13:02, 14 мая 2018
Надежный источник

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского необходимо перевести из СИЗО под домашний арест, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Важно ему заменить [меру пресечения] на домашний арест. Я с таким ходатайством вышла, следователи поддержали», — заявила омбудсмен на встрече с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, выразив удивление позицией прокуратуры, которая возражает против данной меры.

Уполномоченный сообщила, что в понедельник навестила Малобродского, который находится в палате под охраной трех конвоиров. «Когда я приехала, никаких наручников не было, но я узнала достоверно, что он приковывался наручниками, и поэтому был долгий спор с начальником ГУВД Москвы», — проинформировала Москалькова.

ТАСС
10 мая Алексей Малобродский был госпитализирован в тяжелом состоянии в 20-ю клиническую больницу Москвы из Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест. В кардиореанимации его приковали наручниками к кровати.
По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, Малобродский проведет в больнице, по крайней мере, еще неделю. Первоначальное подозрение на инфаркт у Малобродского не подтвердилось, но ФСИН пока планирует оставить его под присмотром медиков.
Алексей Малобродский остается единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который содержится в СИЗО. Он находится под арестом с лета 2017 года по обвинению в хищении бюджетных средств на спектакли проекта «Платформа».
27 апреля Басманный суд отклонил ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест. 10 мая суд отказал в рассмотрении повторного ходатайства СК. 21 мая в Мосгорсуде должны быть рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов Малобродского на продление срока заключения под стражей и отказ суда изменить ему меру пресечения на домашний арест.

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