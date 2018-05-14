КПРФ выдвинет в мэры Москвы бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина

Коммунисты планируют выдвинуть кандидатом на выборах мэра Москвы бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина, сообщил «Интерфаксу» глава КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом он отметил, что главным кандидатом на выборах московского мэра будет Сергей Собянин.

Изначально Зюганов выступал за выдвижение Ивана Мельникова, который был кандидатом в мэры Москвы от КПРФ в 2013 году, пишет РБК со ссылкой на два источника. Но затем руководство партии решило сделать ставку на Кумина, который является спонсором коммунистов.

«Кумин — бизнесмен и не имеет узнаваемости, но он спонсирует партию. КПРФ интересует финансирование, а у Кумина — бизнес-интересы в столице», — сказал один из собеседников РБК.