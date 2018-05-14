КПРФ выдвинет в мэры Москвы бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина
Коммунисты планируют выдвинуть кандидатом на выборах мэра Москвы бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина, сообщил «Интерфаксу» глава КПРФ Геннадий Зюганов.
При этом он отметил, что главным кандидатом на выборах московского мэра будет Сергей Собянин.
Изначально Зюганов выступал за выдвижение Ивана Мельникова, который был кандидатом в мэры Москвы от КПРФ в 2013 году, пишет РБК со ссылкой на два источника. Но затем руководство партии решило сделать ставку на Кумина, который является спонсором коммунистов.
«Кумин — бизнесмен и не имеет узнаваемости, но он спонсирует партию. КПРФ интересует финансирование, а у Кумина — бизнес-интересы в столице», — сказал один из собеседников РБК.
Вадим Кумин в 2009 году был избран в Мосгордуму, где возглавлял комиссию по науке и промышленной политике. С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы, занимал должность первого заместителя председателя комитета по финансовому рынку. До начала политической карьеры работал в сфере энергетики.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и действующий мэр Сергей Собянин. Также о намерении выдвинуться заявил блогер Илья Варламов.
На выборах в 2013 году Сергей Собянин победил с 51% голосов. Его соперник на выборах Алексей Навальный набрал 27%.