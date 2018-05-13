ЦСКА занял второе место в чемпионате России по футболу. В последнем туре армейцы обошли в таблице «Спартак»

В Российской футбольной премьер-лиге днем 13 мая состоялись игры заключительного 30 тура. По их итогам определились участники еврокубков и команды, которые в следующем сезоне покинут турнир.

На второе место в итоговой таблице поднялся ЦСКА, который со счетом 2:1 обыграл «Анжи». Армейцы обошли опережавший их перед последним туром на два очка «Спартак», который дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:1.

ЦСКА, как и заранее ставший чемпионом «Локомотив», в следующем сезоне начнет выступление в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. «Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде еврокубка.

Четвертое и пятое место в РФПЛ заняли «Краснодар» и «Зенит», они сыграют в Лиге Европы. В этот же турнир попадет и финишировавшая шестой «Уфа» из-за отказа «Тосно», выигравшего кубок России, от участия в еврокубках.

«Тосно», как и «СКА-Хабаровск», в следующем сезоне покинет премьер-лигу. Пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи» сыграют в стыковых матчах с командами Футбольной национальной лиги, второго по силе российского дивизиона.