В Крыму к восьми годам колонии приговорили украинца, обвиняемого в подготовке диверсий

Медиазона
05:18, 11 мая 2018
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Городской суд Судака в Крыму приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного в подготовке диверсий на полуострове.

Как сообщает «Медиазона», дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием. Лимешко был признан виновным по трем статьям УК РФ в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, подсудимый «готовил диверсии из чувства политической вражды к России в связи с присоединением Крыма».

Лимешко намерен оспорить решение суда.

Во время последнего слова Лимешко просил судить его по справедливости, говорил, что у него маленькая дочь, и когда его отпустят, он уедет и больше никогда не вернется в Крым.

Медиазона
15 августа 2017 года ФСБ отчиталась о задержании в Крыму уроженца Харьковской области Украины Геннадия Лимешко. Сообщалось, что задержанный по заданию Службы безопасности Украины готовил несколько диверсий в Крыму. В частности, он намеревался повредить линию электропередач, поджечь лес, а также устроить обвал горных пород на автомобильной трассе в районе Судака. При задержании у него были обнаружены две тротиловые шашки, граната, ручная пила и емкости с горючей смесью.

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