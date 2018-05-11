В Крыму к восьми годам колонии приговорили украинца, обвиняемого в подготовке диверсий
Городской суд Судака в Крыму приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного в подготовке диверсий на полуострове.
Как сообщает «Медиазона», дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием. Лимешко был признан виновным по трем статьям УК РФ в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, подсудимый «готовил диверсии из чувства политической вражды к России в связи с присоединением Крыма».
Лимешко намерен оспорить решение суда.
Во время последнего слова Лимешко просил судить его по справедливости, говорил, что у него маленькая дочь, и когда его отпустят, он уедет и больше никогда не вернется в Крым.