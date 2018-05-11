В Дагестане двое полицейских ранили друг друга и прохожего 

В городе Избербаш в Дагестане двое полицейских ранили из табельного оружия друг друга, а также прохожего, который пытался их разнять.

Один из полицейских находится в больнице. Другого сотрудника полиции и прохожего отпустили после оказания медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, конфликт произошел в ночь на 10 мая. О причинах ссоры официально ничего не сообщается; телеграм-канал Mash пишет, что это могла быть «обидная кличка», которую один из них дал другому. Следственный комитет называет случившееся «дуэлью».