Россия проиграла Чехии со счетом 3:4, потерпев первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею уступила Чехии, потерпев первое поражение не чемпионате мира по хоккею — 2018 в Дании. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:4.

Среди подопечных Ильи Воробьева шайбы забросили Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. В составе сборной Чехии голами отметились Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк (дважды).