Россия проиграла Чехии со счетом 3:4, потерпев первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею уступила Чехии, потерпев первое поражение не чемпионате мира по хоккею — 2018 в Дании. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:4.
May 10, 2018
Среди подопечных Ильи Воробьева шайбы забросили Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. В составе сборной Чехии голами отметились Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк (дважды).
В первых двух играх на ЧМ Россия выиграла у Франции (4 мая) и Австрии (6 мая) с одинаковым счетом 7:0. В третьем матче россияне всухую обыграли сборную Белоруссии со счетом 6:0.
Следующий матч Россия проведет 12 мая со Швейцарией.