Полиция в третий раз за неделю пришла в редакцию саратовского сайта «Свободные новости»

Предупреждение о возможном конфликте интересов. Главный редактор сайта «Свободные новости» Елена Иванова — мачеха редактора «Медузы» Андрея Козенко. Его отец Дмитрий Козенко — главный редактор «Газеты недели в Саратове», журналисты которой сотрудничают со «Свободными новостями». У «Газеты недели в Саратове» и «Свободных новостей» один учредитель. В написании этой новости Андрей Козенко участия не принимал.

В Саратове сотрудники полиции в третий раз за неделю пришли в редакцию сайта «Свободные новости», сообщается на сайте издания.

Визит полицейских связан с освещением акции «Бессмертный полк», которую оператор «Открытого канала» (проект «Свободных новостей») снимал с помощью беспилотника.

Несмотря на то, что оператор был аккредитован, а пресс-службу мэрии предупредили о съемке с дрона, полиция попыталась задержать журналиста и требовала от него посадить аппарат «в толпу», пишут «Свободные новости».