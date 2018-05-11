Полиция в третий раз за неделю пришла в редакцию саратовского сайта «Свободные новости»

FreeNews-Volga
16:12, 11 мая 2018
Надежный источник
Предупреждение о возможном конфликте интересов. Главный редактор сайта «Свободные новости» Елена Иванова — мачеха редактора «Медузы» Андрея Козенко. Его отец Дмитрий Козенко — главный редактор «Газеты недели в Саратове», журналисты которой сотрудничают со «Свободными новостями». У «Газеты недели в Саратове» и «Свободных новостей» один учредитель. В написании этой новости Андрей Козенко участия не принимал.

В Саратове сотрудники полиции в третий раз за неделю пришли в редакцию сайта «Свободные новости», сообщается на сайте издания.

Визит полицейских связан с освещением акции «Бессмертный полк», которую оператор «Открытого канала» (проект «Свободных новостей») снимал с помощью беспилотника. 

Несмотря на то, что оператор был аккредитован, а пресс-службу мэрии предупредили о съемке с дрона, полиция попыталась задержать журналиста и требовала от него посадить аппарат «в толпу», пишут «Свободные новости».

«Бессмертный полк»: Полицейский потребовал посадить квадрокоптер в толпу
Открытый Канал

Начальник отделения охраны общественного порядка УВД Саратова Геннадий Болтышев заявил, что намерен провести опрос сотрудников, которые освещали акцию «Бессмертный полк». Его сопровождает еще один сотрудник МВД.

FreeNews-Volga
7 мая сотрудники полиции пришли в редакцию «Свободных новостей» и во время эфира «Открытого канала» задержали координатора саратовского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. Издание пожаловалось в СК на воспрепятствование журналистской деятельности.
10 мая полицейские снова пришли в редакцию и составили на сотрудников издания протокол о неповиновении полицейским во время задержания Мурыгина.
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