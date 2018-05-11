Полиция в третий раз за неделю пришла в редакцию саратовского сайта «Свободные новости»
Предупреждение о возможном конфликте интересов. Главный редактор сайта «Свободные новости» Елена Иванова — мачеха редактора «Медузы» Андрея Козенко. Его отец Дмитрий Козенко — главный редактор «Газеты недели в Саратове», журналисты которой сотрудничают со «Свободными новостями». У «Газеты недели в Саратове» и «Свободных новостей» один учредитель. В написании этой новости Андрей Козенко участия не принимал.
В Саратове сотрудники полиции в третий раз за неделю пришли в редакцию сайта «Свободные новости», сообщается на сайте издания.
Визит полицейских связан с освещением акции «Бессмертный полк», которую оператор «Открытого канала» (проект «Свободных новостей») снимал с помощью беспилотника.
Несмотря на то, что оператор был аккредитован, а пресс-службу мэрии предупредили о съемке с дрона, полиция попыталась задержать журналиста и требовала от него посадить аппарат «в толпу», пишут «Свободные новости».
Начальник отделения охраны общественного порядка УВД Саратова Геннадий Болтышев заявил, что намерен провести опрос сотрудников, которые освещали акцию «Бессмертный полк». Его сопровождает еще один сотрудник МВД.