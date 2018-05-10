В Риге арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана

В Риге суд арестовал активиста Владимира Линдермана, который был задержан 8 мая в рамках дела о «Вселатвийском родительском собрании». Его участники выступали против школьной реформы в Латвии.

По словам адвоката Елены Квятковской, Линдермана задержали из-за его выступления на собрании 31 марта. Какие именно слова активиста стали поводом для его преследования, не уточняется.