В Риге арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана
В Риге суд арестовал активиста Владимира Линдермана, который был задержан 8 мая в рамках дела о «Вселатвийском родительском собрании». Его участники выступали против школьной реформы в Латвии.
По словам адвоката Елены Квятковской, Линдермана задержали из-за его выступления на собрании 31 марта. Какие именно слова активиста стали поводом для его преследования, не уточняется.
Одним из аргументов суда по решению арестовать Линдермана было нападение нацболов на посольство Латвии в Москве, сообщила адвокат.
Владимир Линдерман, бывший зампредседателя российской Национал-большевистской партии (ныне запрещена в РФ), был задержан в Риге 8 мая на остановке общественного транспорта. По словам его защиты, к нему применили спецсредства, хотя он не оказывал сопротивления.
9 мая активисты «Другой России» в знак протеста против задержания Линдермана забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве. Два человека были задержаны за мелкое хулиганство.
Участники «Вселатвийского родительского собрания» выступили против постепенного перевода образования в билингвальных школах на латышский язык, предусмотренного принятым этой весной законом. 18 апреля полиция безопасности возбудила в связи с мероприятием уголовное дело о преступлении против государства. По делу проходит лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок.