Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних»

Центральный районный суд Кемерово запретил к распространению на территории России ролик видеоблогеров канала «Немагия», посвященный пожару в торговом центре «Зимняя вишня». Запрет, в частности, наложен «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних».

Как говорится в решении суда, в видеоролике, собравшем более трех миллионов просмотров на YouTube, содержатся недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре, «в том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности». Аналогичные претензии возникли к записи автора «Немагии» Михаила Печерского, размещенной во «ВКонтакте».

По мнению суда, материалы «Немагии» вводят в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий».

Кроме того, претензии возникли к комментариям к ролику. Прокурор обнаружил в них «призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области и высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы „государственные служащие“».

На момент публикации новости оба ролика продолжают находиться в открытом доступе.