Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних»

Центральный районный суд Кемерово
09:35, 10 мая 2018
Надежный источник

Центральный районный суд Кемерово запретил к распространению на территории России ролик видеоблогеров канала «Немагия», посвященный пожару в торговом центре «Зимняя вишня». Запрет, в частности, наложен «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних».

Как говорится в решении суда, в видеоролике, собравшем более трех миллионов просмотров на YouTube, содержатся недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре, «в том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности». Аналогичные претензии возникли к записи автора «Немагии» Михаила Печерского, размещенной во «ВКонтакте».

По мнению суда, материалы «Немагии» вводят в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий».

Кроме того, претензии возникли к комментариям к ролику. Прокурор обнаружил в них «призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области и высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы „государственные служащие“».

На момент публикации новости оба ролика продолжают находиться в открытом доступе.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате него погибли 60 человек, в том числе 40 детей. Как выяснило следствие, в ТЦ были грубо нарушены правила противопожарной безопасности. По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержаны восемь человек.
В первые дни после пожара в соцсетях распространялись слухи о том, что власти занижают реальное количество жертв. Одним из источников этой информации являлся украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков). Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 282 УК РФ за дестабилизацию ситуации в России и введение в заблуждение родственников погибших и пострадавших. 
Развлекательный видеоканал «Немагия» имеет более миллиона подписчиков на YouTube. Его авторы Алексей Псковитин и Михаил Печерский ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за конфликта с банком Олега Тинькова.

Пожар в Кемерово

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