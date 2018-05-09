Кубок России по футболу выиграл «Тосно». Команда занимает предпоследнее место в премьер-лиге

Команда «Тосно» выиграла Кубок России по футболу — 2018. В финале турнира команда, которая занимает предпоследнее место в премьер-лиге за один тур до финиша, встречалась с «Авангардом» из Курска — он выступает в ФНЛ, второй по силе лиге в России.

Матч, который проходил в Волгограде, закончился со счетом 2:1. Голы за «Тосно» забили Алексей Скворцов (в первом тайме) и Резиуан Мирзов (во втором). За «Авангард» отличился Игорь Киреев в первом тайме.

Матч стал самым статусным в истории обеих команд.