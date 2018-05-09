Кубок России по футболу выиграл «Тосно». Команда занимает предпоследнее место в премьер-лиге
Команда «Тосно» выиграла Кубок России по футболу — 2018. В финале турнира команда, которая занимает предпоследнее место в премьер-лиге за один тур до финиша, встречалась с «Авангардом» из Курска — он выступает в ФНЛ, второй по силе лиге в России.
Матч, который проходил в Волгограде, закончился со счетом 2:1. Голы за «Тосно» забили Алексей Скворцов (в первом тайме) и Резиуан Мирзов (во втором). За «Авангард» отличился Игорь Киреев в первом тайме.
Матч стал самым статусным в истории обеих команд.
По ходу турнира «Авангард» обыграл две команды премьер-лиги — ЦСКА и «Амкар», а «Тосно» — одну (московский «Спартак»). Петербургский «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв петербургскому «Динамо» в 1/16 финала, московский «Локомотив», ставший чемпионом страны — «Крыльям Советов» (также в 1/16 финала).
Победитель Кубка России, как правило, получает возможность сыграть в Лиге Европы, но у «Тосно» есть сложности с европейской лицензией.