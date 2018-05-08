На Сахалине СК проверит видео с оскорблениями в адрес губернатора. Автор ролика обругал чиновника за отсутствие тротуара

Управление Следственного комитета по Сахалинской области начало проверку по факту оскорбления губернатора Олега Кожемяко. Поводом стал видеоролик, автор которого обвинил чиновника в отсутствии тротуара на одной из улиц Южно-Сахалинска, сообщает РБК.

В ролике, который 9 апреля опубликовало издание «Сахалин.Инфо», неизвестный мужчина идет по улице Ленина и возмущается, что вместо тротуара вдоль дороги проложены доски. Автор видео винит в этом губернатора и оскорбляет его. В мэрии Южно-Сахалинска после публикации видео «Сахалин.Инфо» объяснили, что мужчина идет по обочине, где никогда не было тротуара.

Кожемяко сам обратился к следователями, попросив найти автора видео, сообщил «Сахалин.Инфо» без ссылок на источники. Однако в пресс-службе правительства Сахалинской области РБК заявили, что заявление в СК по поводу видео подал правовой департамент.

По данным областного правительства, проверка идет по статье № 319 УК о публичном оскорблении представителя власти, которая предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года. В правительстве допустили, что, если автор ролика извинится, уголовное дело не заведут (известно ли уже его имя, РБК не сообщает).