«Мемориал»: 18 задержанных в Египте россиян держат в депортационной тюрьме

18 задержанных в Египте уроженцев Дагестана, среди которых девять детей, находятся в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира. Об этом 7 мая сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на «очевидцев».

По словам источников «Мемориала», задержанные россияне были там по крайней мере 1 мая и «их готовили к отправке на родину».

«По словам одного из очевидцев, двое задержанных — мужчина и женщина — болеют», — сообщили правозащитники.

По данным «Мемориала», власти Египта регулярно проводят подобные «репрессивные акции в отношении граждан постсоветских стран». Задержанным не дают доступа к помощи адвокатов и сотрудников консульств.