«Мемориал»: 18 задержанных в Египте россиян держат в депортационной тюрьме
18 задержанных в Египте уроженцев Дагестана, среди которых девять детей, находятся в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира. Об этом 7 мая сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на «очевидцев».
По словам источников «Мемориала», задержанные россияне были там по крайней мере 1 мая и «их готовили к отправке на родину».
«По словам одного из очевидцев, двое задержанных — мужчина и женщина — болеют», — сообщили правозащитники.
По данным «Мемориала», власти Египта регулярно проводят подобные «репрессивные акции в отношении граждан постсоветских стран». Задержанным не дают доступа к помощи адвокатов и сотрудников консульств.
За последние месяцы массовые задержания такого рода проводились спецслужбами Египта неоднократно. Как нам известно, очередная «зачистка» с участием автоматчиков в масках, приведшая к многочисленным задержаниям граждан России и Таджикистана, прошла в одном из кварталов Каира в ночь с 1 на 2 мая.