«Мемориал»: 18 задержанных в Египте россиян держат в депортационной тюрьме

Мемориал
15:46, 8 мая 2018
Требует подтверждения

18 задержанных в Египте уроженцев Дагестана, среди которых девять детей, находятся в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира. Об этом 7 мая сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на «очевидцев».

По словам источников «Мемориала», задержанные россияне были там по крайней мере 1 мая и «их готовили к отправке на родину». 

«По словам одного из очевидцев, двое задержанных — мужчина и женщина — болеют», — сообщили правозащитники.

По данным «Мемориала», власти Египта регулярно проводят подобные «репрессивные акции в отношении граждан постсоветских стран». Задержанным не дают доступа к помощи адвокатов и сотрудников консульств.

За последние месяцы массовые задержания такого рода проводились спецслужбами Египта неоднократно. Как нам известно, очередная «зачистка» с участием автоматчиков в масках, приведшая к многочисленным задержаниям граждан России и Таджикистана, прошла в одном из кварталов Каира в ночь с 1 на 2 мая. 

Мемориал
8 мая МИД России подтвердил РБК задержание 17 (не 18) уроженцев Дагестана, указав, что посольство России «так и не было официально проинформировано о причинах задержания россиян»
Об исчезновении в Каире 18 уроженцев Дагестана стало известно в конце апреля — об этом «Мемориалу» и «Русской службе Би-би-си» сообщил родственник пропавших. Он рассказал, что в марте вооруженные люди в масках похитили его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову; они расспрашивали ее о бывшем муже, члене террористической группировки «Имарат Кавказ». В апреле силовики задержали ее свекров, детей, сестру с детьми, а также четверых их земляков с детьми.
После этого телеканал «Рен ТВ» опубликовал материал о случившемся, в котором заявил о причастности мужей задержанных россиянок к террористическим организациям и объяснил их задержание активностью террористов на полуострове Синай.
В Ираке находятся под стражей находятся несколько десятков гражданок России с детьми — членов семей убитых или арестованных боевиков «Исламского государства». В апреле около 20 женщин из России приговорили к пожизненному заключению.

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