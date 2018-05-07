Николая Ляскина отпустили из полиции. Его задержали перед акцией 5 мая

Сотрудник ФБК и координатор штаба волонтеров Алексея Навального Николай Ляскин отпущен из полиции. Предполагается, что Ляскин должен явиться в полицию 11 мая.

Меня отпустили из ОВД Тверского района спустя 48 часов после задержания. Пытались вручить обязательство о явке на 11 мая. Спасибо всем кто переживал и поддерживал. Огромная благодарность всем кто вышел 5 мая. pic.twitter.com/opsboZgU1q — Николай Ляскин (@nlyaskin) May 7, 2018

«В связи с тем, что истекли отпущенные законом 48 часов, в течение которых ему должны были назначить наказание, но так этого и не сделали, его отпустили», — сказала «Интерфаксу» адвокат Ляскина Татьяна Соломина.

Сообщалось, что на Ляскина составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Адвокат, в свою очередь, уточнила, что речь идет о статье 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия).