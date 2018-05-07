Николая Ляскина отпустили из полиции. Его задержали перед акцией 5 мая

Николай Ляскин
12:01, 7 мая 2018
Надежный источник

Сотрудник ФБК и координатор штаба волонтеров Алексея Навального Николай Ляскин отпущен из полиции. Предполагается, что Ляскин должен явиться в полицию 11 мая.

«В связи с тем, что истекли отпущенные законом 48 часов, в течение которых ему должны были назначить наказание, но так этого и не сделали, его отпустили», — сказала «Интерфаксу» адвокат Ляскина Татьяна Соломина.

Сообщалось, что на Ляскина составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Адвокат, в свою очередь, уточнила, что речь идет о статье 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия).

Николай Ляскин был задержан 5 мая в Москве перед акцией «Он нам не царь». На самой акции был задержан политик Алексей Навальный. В отделении Навальный пробыл несколько часов. На него, как сообщалось, были составлены два протокола по статьям «повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Рассмотрение административного дела Навального назначено в Тверском суде Москвы 11 мая. По обеим статьям ему грозит до 45 суток ареста.
5 мая акции «Он нам не царь», приуроченные к четвертому президентскому сроку Владимира Путина, прошли в разных регионах России — от Владивостока до Калининграда. В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах, акции не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.
По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях 5 мая были задержаны 1600 человек.

Акции «Он нам не царь» в России

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