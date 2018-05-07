Bellingcat: российские военные участвовали в обстреле Мариуполя в 2015 году

Исследовательская группа Bellingcat заявила об участии российских военнослужащих в артиллерийском обстреле украинского города Мариуполь 24 января 2015 года.

Исследователи утверждают, что установили личности девяти российских офицеров, которые участвовали в обстреле, а также двух генералов, связанных с назначением артиллерийских специалистов из России на руководящие посты на востоке Украины.

Идентифицированы российские офицеры и боевики, осуществившие обстрел Мариуполя в январе 2015 годаhttps://t.co/Z2chbrHJ5m — Беллингкэт (@bellingcat_ru) May 7, 2018

Также Bellingcat утверждает, что за день до обстрела Мариуполя из России к селу Безымянное на территории самопровозглашенной ДНР были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня, которые впоследствии были возвращены в Россию.

Исследовательская группа сообщает, что расследование основано на анализе аудио- и видеозаписей, поданных украинскими властями в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России. На сайте Bellingcat опубликованы фрагменты перехваченных телефонных переговоров между участниками операции, во время обстрела находившихся в районе Безымянного.

Ранее в причастности к обстрелу Мариуполя российских военных обвинил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак; он также сослался на данные перехваченных телефонных переговоров. По словам Грицака, операцией с территории России руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС РФ Александр Цаплюк. В расследовании Bellingcat также фигурируют эти фамилии.