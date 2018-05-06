Сенатор Керимов попал в больницу в Москве

Как рассказали «Интерфаксу» в кардиохирургическом центре, у госпитализированного были обнаружены «сложные нарушения ритма сердца, фибрилляция предсердий и неустойчивая гемодинамика». В реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм. Сейчас пациента выписывают под наблюдение врачей.

«Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя имени Вишневского профессор Александр Лищук.

В ноябре 2017 года миллиардер и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце. Сенатора заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке по заниженной цене элитной недвижимости во Франции. Керимов отрицает все обвинения.

Бизнесмен был отпущен под залог в 40 миллионов евро и с тех пор находится под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. Французские власти несколько раз разрешали ему выехать в Россию по личным делам.