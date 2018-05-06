Песков рассказал о «традиционном» сценарии инаугурации Путина

ТАСС
17:14, 6 мая 2018
Надежный источник

Церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина пройдет по устоявшемуся, традиционному сценарию, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инаугурация начнется в полдень 7 мая. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца президент отправится из своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля.

После принятия присяги Владимир Путин выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. После этого в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

Пресс-секретарь Владимира Путина не уточнил, будет ли использован на этой церемонии президентский кортеж. Ранее источники «Дождя» утверждали, что очередная инаугурация Путина обойдется без торжественного приема и проезда кортежа, чтобы привлечь «меньше негативного внимания».

«На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», — сообщил Дмитрий Песков.

ТАСС
Как ранее заявлял Дмитрий Песков, до и после инаугурации у Владимира Путина были запланированы ряд «внутренних рабочих встреч». Ожидается, что уже 7 мая президент может внести в Госдуму кандидатуру нового главы правительства.
5 мая во многих российских городах состоялись оппозиционные акции «Он нам не царь» против четвертого президентского срока Владимира Путина. Во многих городах, в том числе в Москве, протестные митинги не были согласованы властями и привели к массовым задержаниям. В общей сложности на акциях были задержаны более полутора тысяч человек.
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