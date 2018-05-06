Песков рассказал о «традиционном» сценарии инаугурации Путина

Церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина пройдет по устоявшемуся, традиционному сценарию, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Инаугурация начнется в полдень 7 мая. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца президент отправится из своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля.

После принятия присяги Владимир Путин выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. После этого в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

Пресс-секретарь Владимира Путина не уточнил, будет ли использован на этой церемонии президентский кортеж. Ранее источники «Дождя» утверждали, что очередная инаугурация Путина обойдется без торжественного приема и проезда кортежа, чтобы привлечь «меньше негативного внимания».