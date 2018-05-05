В Новокузнецке задержали около 20 участников акции «Он нам не царь»

В Новокузнецке полицейские задержали около 20 участников акции «Он нам не царь», сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте», а также в трансляции «ОВД-Инфо».

Активисты сообщают о задержании одного из волонтеров и «около 18 человек» с ним.