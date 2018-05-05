В Новокузнецке задержали около 20 участников акции «Он нам не царь»
В Новокузнецке полицейские задержали около 20 участников акции «Он нам не царь», сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте», а также в трансляции «ОВД-Инфо».
Активисты сообщают о задержании одного из волонтеров и «около 18 человек» с ним.
#Новокузнецк #ОнНамНеЦарь #митинг Задержания в Новокузнецке 5.05 pic.twitter.com/PaiOWjrGO6— Андрей (@andrey_lugin) May 5, 2018
#Новокузнецк #ОнНамНеЦарь #митинг 5.05. За права! За свободу pic.twitter.com/D6BNrUHqNr— Андрей (@andrey_lugin) May 5, 2018
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В Красноярске и Якутске задержаны десятки активистов.