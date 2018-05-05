В Новокузнецке задержали около 20 участников акции «Он нам не царь»

Команда Навального. Новокузнецк
09:12, 5 мая 2018
Надежный источник

В Новокузнецке полицейские задержали около 20 участников акции «Он нам не царь», сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте», а также в трансляции «ОВД-Инфо».

Активисты сообщают о задержании одного из волонтеров и «около 18 человек» с ним.

Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В Красноярске и Якутске задержаны десятки активистов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы