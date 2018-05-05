В Москве задержали Николая Ляскина
В Москве задержали Николая Ляскина, сотрудника ФБК и координатора штаба волонтеров Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем твиттере.
Меня задержали на подходе к Тверской pic.twitter.com/2MjG0Bmf9N— Николай Ляскин (@nlyaskin) May 5, 2018
Ляскина задержали на выходе из офиса «Радио Свобода» после участия в эфире канала «Настоящее время».
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. Во многих городах акции сопровождаются массовыми задержаниями, в том числе в Красноярске, Якутске, Новокузнецке и Челябинске.