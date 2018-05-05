В Москве задержали Николая Ляскина, сотрудника ФБК и координатора штаба волонтеров Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Меня задержали на подходе к Тверской pic.twitter.com/2MjG0Bmf9N — Николай Ляскин (@nlyaskin) May 5, 2018

Ляскина задержали на выходе из офиса «Радио Свобода» после участия в эфире канала «Настоящее время».