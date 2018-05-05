В Москве задержали Николая Ляскина

Николай Ляскин
11:01, 5 мая 2018
Надежный источник

В Москве задержали Николая Ляскина, сотрудника ФБК и координатора штаба волонтеров Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Ляскина задержали на выходе из офиса «Радио Свобода» после участия в эфире канала «Настоящее время».

Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. Во многих городах акции сопровождаются массовыми задержаниями, в том числе в Красноярске, Якутске, Новокузнецке и Челябинске.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы