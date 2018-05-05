В Челябинске начали разгонять участников акции «Он нам не царь». Одного митингующего задержал начальник управления МВД

В Челябинске полицейские начали задерживать участников акции «Он нам не царь». По сообщению Znak.com, полицейские «действуют очень жестко» и «скручивают всех подряд».

Задержания начались у памятника Курчатову, где был назначен сбор протестующих, и продолжились у Алого поля. У памятника Курчатову одного молодого человека задержал лично начальник управления МВД по Челябинску Сергей Миронов, пишет Znak.com.

До начала акции в Челябинске под разными предлогами были задержаны 16 человек, большинство из которых — волонтеры штаба Навального. Некоторым из них заявили, что они задержаны по подозрению в краже.

По данным Znak.com, в акции участвуют около двух тысяч человек.

Опубликовано Мариной Малковой 5 мая 2018 г.