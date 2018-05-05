NASA отправило на Марс аппарат InSight. Он будет исследовать внутреннее строение планеты
NASA запустило к Марсу аппарат InSight, который должен исследовать геологию планеты.
Ракета «Атлас» стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в 4:05 утра по местному времени (14:05 мск). Ожидается, что InSight совершит посадку на Марс 26 ноября.
InSight — это стационарная станция, оборудованная сейсмографами для фиксирования подземных толчков на Марсе. С помощью полученных данных ученые рассчитывают исследовать внутреннее строение планеты.
LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p— NASA (@NASA) May 5, 2018
On May 5, we’ll do something that we’ve never done before…launch a spacecraft to another planet from the West Coast! Join us as we countdown to T-Zero for the launch of @NASAInSight, which will travel to Mars to study the planet’s deep interior. Watch: https://t.co/HFZzYVqJUy pic.twitter.com/zjDrs6GETi— NASA (@NASA) May 3, 2018
Сопоставление полученных результатов со знанием о строении Земли может пролить свет на происхождение планет 4,6 миллиарда лет назад. <…> «Получив данные о множестве марсотрясений с разных сторон, мы можем сложить трехмерную картину внутреннего строения Марса», — заявил участник проекта, доктор Брюс Банердт.