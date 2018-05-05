NASA отправило на Марс аппарат InSight. Он будет исследовать внутреннее строение планеты

BBC News
16:35, 5 мая 2018
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NASA запустило к Марсу аппарат InSight, который должен исследовать геологию планеты.

Ракета «Атлас» стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в 4:05 утра по местному времени (14:05 мск). Ожидается, что InSight совершит посадку на Марс 26 ноября.

InSight — это стационарная станция, оборудованная сейсмографами для фиксирования подземных толчков на Марсе. С помощью полученных данных ученые рассчитывают исследовать внутреннее строение планеты.

Сопоставление полученных результатов со знанием о строении Земли может пролить свет на происхождение планет 4,6 миллиарда лет назад. <…> «Получив данные о множестве марсотрясений с разных сторон, мы можем сложить трехмерную картину внутреннего строения Марса», — заявил участник проекта, доктор Брюс Банердт.

BBC News
Запуск InSight был запланирован на март 2016 года, но был перенесен на 2018 год из-за неполадок в сейсмометре.

О программах исследования Марса

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