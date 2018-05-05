NASA отправило на Марс аппарат InSight. Он будет исследовать внутреннее строение планеты

NASA запустило к Марсу аппарат InSight, который должен исследовать геологию планеты.

Ракета «Атлас» стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в 4:05 утра по местному времени (14:05 мск). Ожидается, что InSight совершит посадку на Марс 26 ноября.

InSight — это стационарная станция, оборудованная сейсмографами для фиксирования подземных толчков на Марсе. С помощью полученных данных ученые рассчитывают исследовать внутреннее строение планеты.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p — NASA (@NASA) May 5, 2018