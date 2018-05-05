На Пушкинской площади в Москве собрались активисты НОДа и сторонники Навального. Кричат «Майдан не пройдет» и «Долой царя»
На Пушкинской площади в Москве днем 5 мая собрались активисты прокремлевского движения НОД и оппозиционеры, пришедшие на акцию «Он нам не царь» Алексея Навального.
Судя по видеотрансляциям, которую ведут Mash и «Радио Свобода», на площади одновременно слышны как лозунги вроде «Майдан не пройдет» и «Родина, свобода, Путин», так и «Долой царя» и «Путин — вор».
Сторонники обоих движений спорят между собой о политике.
«Медиазона» пишет, что на площади произошла драка: на одного из сторонников Навального напали два-три человека. «Дождь» сообщает, что спровоцировавших стычку прокремлевских активистов увела полиция.
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. Во многих городах акции сопровождаются массовыми задержаниями, в том числе в Красноярске, Якутске, Новокузнецке и Челябинске.