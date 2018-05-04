В Ярославской области найдено тело писателя и участника «Последнего героя» Сергея Сакина

РБК
14:30, 4 мая 2018
Надежный источник

В Ярославской области найдено тело писателя, участника реалити-шоу «Последний герой» Сергея Сакина, пропавшего осенью 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Тело Сакина было найдено 2 мая в лесу возле города Мышкин. Признаков насильственной смерти на теле писателя обнаружено не было. Для определения даты и причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительная причина смерти — переохлаждение, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на подругу Сакина Татьяну (ее фамилию издание не называет). По данным издания, писатель долгое время лечился от алкогольной зависимости.

Сергей Сакин в соавторстве с писателем Павлом Тетерским написал роман «Больше Бена», который в 2000 году получил премию «Дебют» в номинации «Крупная проза». В 2001 году Сакин участвовал в первом сезоне реалити-шоу «Последний герой».
Сакин пропал в ноябре 2017 года, по дороге из Мышкина в Москву. Его поисками занималась полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». После исчезновения Сакина Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
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