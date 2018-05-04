В Ленинградской области автозак столкнулся с фурой, погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса ФСИН в Ленинградской области, сообщает местное издание 47news.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Авария произошла в 14.50 на трассе А-180 «Нарва», пишет «Интерфакс». Фура, предположительно из Литвы, выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом «Валдай» управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области, оборудованным для перевозки заключенных.

В результате аварии погибли водитель грузовика и двое осужденных, находившихся в автозаке. Еще один заключенный получил тяжелые травмы.

Всего, как сообщает управление ФСИН, в микроавтобусе находились пятеро осужденных и четверо конвоиров.