США заморозили финансирование «Белых касок»

CBS
05:32, 4 мая 2018
Требует подтверждения

Власти США приостановили финансирование деятельности сирийской волонтерской организации «Белые каски». Об этом телеканалу CBS сообщили представители организации.

Госдепартамент США пока официально не уведомлял «Белые каски» о приостановке или прекращении финансовой поддержки, однако вопрос финансирования сейчас находится в стадии активного рассмотрения, отмечает телеканал. Бюджет «Белых касок» на треть состоит из поступлений США.

Представители организации заявляют, что у них есть экстренный план на ближайшие пару месяцев, но отсутствие финансирования в долгосрочной перспективе вызывает у них тревогу.

«Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать человеческие жизни», — заявил представитель «Белых касок». (англ.яз.)

CBS
Правозащитная организация «Белые каски», также известная как Сирийская гражданская оборона, работает в Сирии с начала гражданской войны в 2011 году. В нее входят более трех тысяч волонтеров. По собственным данным, «Белым каскам» удалось спасти более 70 тысяч человек.
«Белые каски» неоднократно выступали в качестве источника сведений о химических атаках в Сирии. Именно они сообщили о применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. По данным правозащитников, в результате этой атаки, ответственность на которую возлагают на правительственные войска, погибли до 70 мирных жителей.
Международная коалиция в ответ на сведения «Белых касок» нанесла авиаудар по сирийским объектам, где предположительно изготавливается химическое оружие. Сирийские и российские военные обвиняли «Белые каски» во лжи и постановке данных о химатаке.

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