США заморозили финансирование «Белых касок»
Власти США приостановили финансирование деятельности сирийской волонтерской организации «Белые каски». Об этом телеканалу CBS сообщили представители организации.
Госдепартамент США пока официально не уведомлял «Белые каски» о приостановке или прекращении финансовой поддержки, однако вопрос финансирования сейчас находится в стадии активного рассмотрения, отмечает телеканал. Бюджет «Белых касок» на треть состоит из поступлений США.
Представители организации заявляют, что у них есть экстренный план на ближайшие пару месяцев, но отсутствие финансирования в долгосрочной перспективе вызывает у них тревогу.
«Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать человеческие жизни», — заявил представитель «Белых касок». (англ.яз.)