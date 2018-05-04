Сборная России обыграла Францию 7:0 в первом матче на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла сборную Францию со счетом 7:0 в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Дании.

Две шайбы в ворота французов забросил Кирилл Капризов. Также в составе сборной России отличились Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.