В Харьковской области загорелся склад боеприпасов. Там уничтожали снаряды, оставшиеся после прошлогоднего пожара

УНИАН
13:09, 3 мая 2018
Надежный источник

На складе боеприпасов около города Балаклея в Харьковской области произошел пожар, на его территории взрываются снаряды.

Пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины сообщила, что пожар начался во время работ по разминированию территории. На складе уничтожали снаряды, которые остались после пожара, произошедшего в марте 2017 года.

Балаклея Харьков взрыв боеприпасов 03.05.18
Агрорезерв Плюс

Причиной пожара, по данным Генштаба, стало возгорание сухой травы. Телеканал «112 Украина» сообщил со ссылкой на источник в министерстве обороны о другой версии: во время плановых работ «пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство».

В полиции сообщили, что въезд в Балаклею закрыт.

Началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц. Речь идет об эвакуации около полутора тысяч человек.

УНИАН
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