В Екатеринбурге полицейские забрали на экспертизу листовки из штаба Навального
В Екатеринбурге днем 3 мая полицейские пришли в штаб Алексея Навального и забрали на экспертизу четыре листовки, напечатанные к акции протеста 5 мая.
Как сообщается на странице штаба «ВКонтакте», полицейские обосновали свои действия заявлением неназванного человека о распространении «подозрительных листовок».
Сотрудники полиции хотели забрать весь тираж, однако владеющий листовками волонтер штаба «доказал полицейским, что для проведения экспертизы достаточно четырех экземпляров», сообщили активисты.
5 мая сторонника Навального планируют устроить акцию в центре Екатеринбурга. Администрация Свердловской области отказалась согласовать ее предложила провести мероприятие на окраине. Активисты неудачно попытались обжаловать это решение.
Сторонники Навального планируют провести 5 мая акции по всей России. Они пройдут под лозунгом «Он нам не царь» и приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет через два дня.
В ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы.