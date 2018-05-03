В Екатеринбурге полицейские забрали на экспертизу листовки из штаба Навального

В Екатеринбурге днем 3 мая полицейские пришли в штаб Алексея Навального и забрали на экспертизу четыре листовки, напечатанные к акции протеста 5 мая.

Как сообщается на странице штаба «ВКонтакте», полицейские обосновали свои действия заявлением неназванного человека о распространении «подозрительных листовок».

Сотрудники полиции хотели забрать весь тираж, однако владеющий листовками волонтер штаба «доказал полицейским, что для проведения экспертизы достаточно четырех экземпляров», сообщили активисты.