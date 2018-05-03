Минкультуры предложило перенести премьеру мультфильма «Распрекрасный принц» ради российского «Садко»

Кому из прокатчиков предлагается перенести премьеру с 24 мая, в письме Минкультуры не говорится. Однако в кинокомпании СТВ, по заказу которой был снят «Садко», напомнили, что получили прокатное удостоверение с этой датой премьеры раньше, чем «Вольгафильм». «Тот, кто первый стоял на этой дате, тот должен и остаться», — заявил РБК руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

В «Вольгафильм» подтвердили «Медузе» факт обращения Минкультуры. В Минкультуры, в свою очередь, подтвердили РБК направление соответствующего письма прокатчику.

Прокатчиков «Распрекрасного принца» и «Садко» просят самих согласовать перенос премьер и в течение 15 дней сообщить о своем решении Минкультуры.

Премьера обоих фильмов пока запланирована на 24 мая. В качестве «возможной ближайшей даты» премьеры в уведомлении Минкультуры в «Вольгафильм» названо 28 июня.

Министерство культуры попросило прокатную компанию «Вольгафильм» перенести премьеру анимационного фильма «Распрекрасный принц» из-за того, что его предполагаемая дата выхода в прокат совпадает с российским мультфильмом «Садко».

В письме глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова ссылается на п. 13 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыве прокатного удостоверения на фильм» (утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2016 года). Согласно этим правилам, если в министерство поступило две и более заявок на получение прокатного удостоверения на фильмы на одну и ту же дату, схожих по жанру и рассчитанных на одну и ту же целевую аудиторию, ведомство направляет компаниям уведомление о необходимости провести переговоры и согласовать между собой даты премьеры фильмов.

«Вольгафильм» была прокатчиком в России ленты «Приключения Паддингтона — 2». Премьера второго «Паддингтона» была намечена на 18 января, однако за день до выхода фильма в прокат Минкультуры объявил о переносе премьеры «в интересах российского кино». Против этого решения выступила ассоциация владельцев кинотеатров. На защиту Минкультуры тогда встали режиссеры и продюсеры, в то числе Федор Бондарчук и глава «Двадцатого века Фокс СНГ». Перенос премьеры был отменен, и «Приключения Паддингтона — 2» вышли на экраны 20 января.

Также «Вольгафильм» собиралась прокатывать на территории России комедию «Смерть Сталина». Минкультуры отозвало у этого фильма прокатное удостоверение.